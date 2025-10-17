Soirée jeux Ludothèque Planète enchantée Louargat
Soirée jeux Ludothèque Planète enchantée Louargat vendredi 17 octobre 2025.
Soirée jeux
Ludothèque Planète enchantée 17 Rue de la Gare Louargat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 20:00:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
La Ludothèque Planète Enchantée organise régulièrement des soirées jeux. Celles-ci sont réservées aux adultes et aux adolescents (+ de 12 ans). .
Ludothèque Planète enchantée 17 Rue de la Gare Louargat 22540 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 09 69
