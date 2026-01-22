Soirée jeux Ludothèque Planète enchantée Louargat
Soirée jeux
Ludothèque Planète enchantée 17 Rue de la Gare Louargat Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-06
2026-02-06
La Ludothèque Planète Enchantée organise régulièrement des soirées jeux. Celles-ci sont réservées aux adultes et aux adolescents (+ de 12 ans). .
Ludothèque Planète enchantée 17 Rue de la Gare Louargat 22540 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 43 09 69
