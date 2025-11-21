Soirée Jeux Loup-garou (Adultes) Brin de Ficelle Fontannes
Soirée Jeux Loup-garou (Adultes)
Brin de Ficelle 26 avenue Henri Veysseyre Fontannes Haute-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-11-21 20:30:00
2eme édition- de la soirée LOUPS-GAROUS de Thiercelieux organisée par Brin de Ficelle
Brin de Ficelle 26 avenue Henri Veysseyre Fontannes 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 33 94 brindeficelle.boyer@orange.fr
English :
2nd edition of the LOUPS-GAROUS de Thiercelieux evening organized by Brin de Ficelle
German :
2. Ausgabe- des Abends LOUPS-GAROUS de Thiercelieux organisiert von Brin de Ficelle
Italiano :
2a edizione della serata LOUPS-GAROUS de Thiercelieux organizzata da Brin de Ficelle
Espanol :
2ª edición de la velada LOUPS-GAROUS de Thiercelieux organizada por Brin de Ficelle
