Soirée jeux « Loup-Garou » Médiathèque Pierre Perrault Bourbon-Lancy

Soirée jeux « Loup-Garou » Vendredi 3 octobre, 21h00 Médiathèque Pierre Perrault Saône-et-Loire

Début : 2025-10-03T21:00:00 – 2025-10-03T23:29:00

Fin : 2025-10-03T21:00:00 – 2025-10-03T23:29:00

Plongez au cœur du village de Thiercelieux et démasquez les coupables… Saurez-vous survivre à la soirée jeux spéciale Loup-Garou ?

Médiathèque Pierre Perrault 36 rue du Sénateur Turlier 71140 BOURBON-LANCY Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 82 89 09 40 https://bourbon-lancy.bibenligne.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 89 09 40 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@bourbon-lancy.fr »}]

Mairie de Boubon-Lancy Service communication