Soirée Jeux Ludaux Rejouons Centre social Centre Social Simone Veil, Salle Rondeau Semur-en-Auxois

Soirée Jeux Ludaux Rejouons Centre social

Centre Social Simone Veil, Salle Rondeau 39 Avenue du Général Mazillier Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30 23:00:00

2026-01-30 2026-02-27 2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26

Un vendredi par mois de 20h à 23h, rendez-vous au Centre social de Semur-en-Auxois. Les passionnés de jeux de la Lud’Aux,Rejouons vous proposent une soirée jeux de société.

A partir de 8 ans accompagné d’un adulte.

Entrée libre et gratuite .

+33 7 49 46 36 31 ludaux@labaux.org

