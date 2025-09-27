Soirée Jeux Ludothèque Grandjean

Soirée Jeux Ludothèque Grandjean samedi 27 septembre 2025.

Soirée Jeux Ludothèque

Salle des fêtes Grandjean Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27 00:00:00

Date(s) :

2025-09-27

La ludothèque de Vals de Saintonge Communauté et les municipalités vous donnent, rendez-vous pour des soirées jeux les samedis.

Salle des fêtes Grandjean 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 37 14 ludotheque@valsdesaintonge.fr

Die Ludothek der Vals de Saintonge Communauté und die Gemeinden laden Sie samstags zu Spieleabenden ein.

La ludoteca della Comunità di Vals de Saintonge e i comuni vi invitano a partecipare alle serate di gioco del sabato.

La ludoteca de la Communauté de Vals de Saintonge y los ayuntamientos le invitan a participar en veladas de juegos los sábados.

L’événement Soirée Jeux Ludothèque Grandjean a été mis à jour le 2025-09-23 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme