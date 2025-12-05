soirée jeux ludothèque Maison de quartier Villejean Brécé
soirée jeux ludothèque Maison de quartier Villejean Brécé Vendredi 5 décembre, 20h00
Rejoignez-nous pour des soirées ludiques un vendredi par mois, de 20h à minuit.
soirée jeux – gratuit – 20h – public adulte !
Au mois de décembre, on vous propose de se retrouver le vendredi 5.
En janvier, nous nous retrouverons le 23 janvier.
Gratuites et ouvertes à tout public adulte, passionné de jeux de société ou débutant
Venez passer un moment agréable dans une ambiance détendue et conviviale.
À bientôt pour jouer ensemble !
Début : 2025-12-05T20:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-05T23:59:00.000+01:00
Maison de quartier Villejean 12 Rue de Bourgogne 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine