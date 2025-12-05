soirée jeux ludothèque Maison de quartier Villejean Brécé Vendredi 5 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Rejoignez-nous pour des soirées ludiques un vendredi par mois, de 20h à minuit.

soirée jeux – gratuit – 20h – public adulte !

Au mois de décembre, on vous propose de se retrouver le vendredi 5.

En janvier, nous nous retrouverons le 23 janvier.

Gratuites et ouvertes à tout public adulte, passionné de jeux de société ou débutant

Venez passer un moment agréable dans une ambiance détendue et conviviale.

À bientôt pour jouer ensemble !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-05T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-05T23:59:00.000+01:00

Maison de quartier Villejean 12 Rue de Bourgogne 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine