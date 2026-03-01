Soirée jeux Ludothèque Ti C’hoari Audierne
Soirée jeux Ludothèque Ti C’hoari Audierne samedi 21 mars 2026.
Soirée jeux Ludothèque Ti C’hoari
La Renverse Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 18:00:00
fin : 2026-03-21 20:00:00
Date(s) :
2026-03-21
La Ludothèque Ti C’hoari propose régulièrement des soirées jeux !
Cette fois, la “Ludo” se déplace à Audierne, en partenariat avec La Renverse, avec une sélection de jeux d’ambiance, des jeux rapides et amusants pour tous. Le but ici est de jouer vite et à plusieurs mais surtout de s’amuser en jouant ! .
La Renverse Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 7 46 27 79 46
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English : Soirée jeux Ludothèque Ti C’hoari
L’événement Soirée jeux Ludothèque Ti C’hoari Audierne a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz