Soirée JEUX Salle de Spectacle du Pôle Culturel Martillac

Soirée JEUX

Soirée JEUX Salle de Spectacle du Pôle Culturel Martillac vendredi 23 janvier 2026.

Soirée JEUX

Salle de Spectacle du Pôle Culturel 1 Place Marcel Vayssière Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23

Date(s) :
2026-01-23

Venez profiter en famille, amis et voisins d’une soirée jeux fun et conviviale avec la Ludothèque AJC (Association des Jeux et de la Culture).   .

Salle de Spectacle du Pôle Culturel 1 Place Marcel Vayssière Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 50 05 74  contact@laludotheque-ajc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée JEUX

L’événement Soirée JEUX Martillac a été mis à jour le 2026-01-09 par Sud Bordeaux Tourisme