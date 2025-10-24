SOIREE JEUX Brasserie Guibs Mayenne

Début : 2025-10-24 19:30:00

fin : 2025-10-24 22:00:00

2025-10-24

soirée jeux le 24 octobre à partir de 19h30, animé par Nicolas de librairie Jeux bouquine à Laval.

Soirée gratuite. .

Brasserie Guibs 139 Impasse Thomas A Edison Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire

English :

games evening on October 24 from 7.30pm, hosted by Nicolas from the Jeux bouquine bookshop in Laval.

German :

spieleabend am 24. Oktober ab 19:30 Uhr, moderiert von Nicolas von der Buchhandlung Jeux bouquine in Laval.

Italiano :

serata di giochi il 24 ottobre dalle 19.30, organizzata da Nicolas della libreria Jeux bouquine di Laval.

Espanol :

velada lúdica el 24 de octubre a partir de las 19.30 h, organizada por Nicolas, de la librería Jeux bouquine de Laval.

