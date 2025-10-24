SOIREE JEUX Brasserie Guibs Mayenne
SOIREE JEUX Brasserie Guibs Mayenne vendredi 24 octobre 2025.
SOIREE JEUX
Brasserie Guibs 139 Impasse Thomas A Edison Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 19:30:00
fin : 2025-10-24 22:00:00
Date(s) :
2025-10-24
soirée jeux le 24 octobre à partir de 19h30, animé par Nicolas de librairie Jeux bouquine à Laval.
Soirée gratuite. .
Brasserie Guibs 139 Impasse Thomas A Edison Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire
English :
games evening on October 24 from 7.30pm, hosted by Nicolas from the Jeux bouquine bookshop in Laval.
German :
spieleabend am 24. Oktober ab 19:30 Uhr, moderiert von Nicolas von der Buchhandlung Jeux bouquine in Laval.
Italiano :
serata di giochi il 24 ottobre dalle 19.30, organizzata da Nicolas della libreria Jeux bouquine di Laval.
Espanol :
velada lúdica el 24 de octubre a partir de las 19.30 h, organizada por Nicolas, de la librería Jeux bouquine de Laval.
L’événement SOIREE JEUX Mayenne a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Mayenne Co