SOIREE JEUX Guib’s beer Mayenne
SOIREE JEUX Guib’s beer Mayenne vendredi 20 mars 2026.
SOIREE JEUX
Guib’s beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 19:30:00
fin : 2026-03-20 21:00:00
Date(s) :
2026-03-20
La soirée jeux animé par Jeux Bouquine Laval revient comme les beaux jours chez Guib’s !
Vient passer une soirée conviviale et ludique entre amis, en famille, en solo !
Possibilité d’acheter ton jeu coup de coeur car Nicolas déplace son même une sélection à vendre !
RDV le Vendredi 20 mars dès 19h30 et jusqu’à 23H
Au 139 Impasse Thomas Alva Edison, 53100 Mayenne
Sur place
Bière Artisanales brassées sur place
Soft locaux
Petite restauration locales
Terrasse
Parking
A vous de jouer ! .
Guib’s beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 31 51 94
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English :
Jeux Bouquine Laval’s game night is back at Guib’s, just like the good old days!
L’événement SOIREE JEUX Mayenne a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Mayenne Co