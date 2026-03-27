Soirée jeux, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

Soirée jeux Vendredi 27 mars, 19h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, sur réservation. À partir de 12 ans, les moins de 16 ans doivent être accompagnés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T19:00:00+01:00 – 2026-03-27T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-27T19:00:00+01:00 – 2026-03-27T22:30:00+01:00

Grands joueurs ? Petits joueurs ? Mauvais joueurs ? Venez jouer avec nous et passez une soirée pleine de bonne humeur ! :-)

Ambiance auberge espagnole, pensez à ramener un petit quelque chose à manger ou à boire ;-)

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

Une soirée conviviale et ludique à la médiathèque Andrée Chedid.

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