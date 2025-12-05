Soirée jeux Médiathèque Castagnéra Talence

Soirée jeux Vendredi 5 décembre, 18h15 Médiathèque Castagnéra Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-05T18:15:00 – 2025-12-05T22:30:00

Fin : 2025-12-05T18:15:00 – 2025-12-05T22:30:00

Des médiateurs passionnés vous accompagnent pour retrouver les grands classiques ou découvrir les dernières nouveautés du monde ludique.

Pour prolonger la soirée, un foodtruck sera même installé à proximité pour vous restaurer.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr mediatheques@talence.fr 05 56 84 78 90

Venez jouer à la médiathèque seul, en couple, en famille ou entre amis, débutants ou initiés ! jeux

mairie de Talence