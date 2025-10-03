Soirée jeux Médiathèque de Ploeren – Le Triskell Ploeren

Soirée jeux Médiathèque de Ploeren – Le Triskell Ploeren Vendredi 3 octobre, 18h00 Tout public, entrée libre

Jouer en famille, entre copains ou en solo à des jeux de société. Apporter un plat salé ou sucré afin de le partager. Tout public. Entrée libre.

Plongez dans l’univers des jeux de société lors des soirées jeux à la médiathèque !

Découvrez, jouez, partagez et passez un moment convivial en famille ou entre amis. Que vous soyez novice ou passionné, nos habitués se feront un plaisir de vous initier aux règles et de vous faire découvrir de nouveaux jeux. Vous pouvez également apporter de quoi grignoter et un plat à partager pour passer une soirée dans une ambiance détendue et festive.

Dès la fermeture de la médiathèque, place aux jeux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-03T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-03T22:00:00.000+02:00

Médiathèque de Ploeren – Le Triskell médiathèque ploeren Ploeren 56880 Morbihan