Soirée jeux Médiathèque de Saint-Doulchard Saint-Doulchard

Soirée jeux Médiathèque de Saint-Doulchard Saint-Doulchard vendredi 3 octobre 2025.

Soirée jeux Vendredi 3 octobre, 20h00 Médiathèque de Saint-Doulchard Cher

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T20:00:00 – 2025-10-03T23:00:00

Fin : 2025-10-03T20:00:00 – 2025-10-03T23:00:00

Je joue, tu joues, jouons!

Envie de partager un moment convivial autour du jeu ?

En famille ou entre amis, pour les petits et pour les grands, des jeux de plateau, des jeux vidéo, de la réalité virtuelle… Il y en aura pour tous les goûts !

Médiathèque de Saint-Doulchard Rue des vignes 18230 Saint-Doulchard Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire 02 48 23 52 65 https://mediatheque.mairie-saintdoulchard.fr/ https://www.facebook.com/mediatheque.stdoulchard#

Je joue, tu joues, jouons!

Mairie de Saint-Doulchard