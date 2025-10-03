Soirée jeux Médiathèque de Saint-Doulchard Saint-Doulchard
Soirée jeux Médiathèque de Saint-Doulchard Saint-Doulchard vendredi 3 octobre 2025.
Soirée jeux Vendredi 3 octobre, 20h00 Médiathèque de Saint-Doulchard Cher
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T20:00:00 – 2025-10-03T23:00:00
Fin : 2025-10-03T20:00:00 – 2025-10-03T23:00:00
Je joue, tu joues, jouons!
Envie de partager un moment convivial autour du jeu ?
En famille ou entre amis, pour les petits et pour les grands, des jeux de plateau, des jeux vidéo, de la réalité virtuelle… Il y en aura pour tous les goûts !
Médiathèque de Saint-Doulchard Rue des vignes 18230 Saint-Doulchard Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire 02 48 23 52 65 https://mediatheque.mairie-saintdoulchard.fr/ https://www.facebook.com/mediatheque.stdoulchard#
Je joue, tu joues, jouons!
Mairie de Saint-Doulchard