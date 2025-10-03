Soirée jeux Médiathèque – Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren

Soirée jeux Vendredi 3 octobre, 18h00 Médiathèque – Espace culturel Le Triskell – Ploeren Morbihan

Tout public, entrée libre

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T22:00:00

Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T22:00:00

Plongez dans l’univers des jeux de société lors des soirées jeux à la médiathèque !

Découvrez, jouez, partagez et passez un moment convivial en famille ou entre amis. Que vous soyez novice ou passionné, nos habitués se feront un plaisir de vous initier aux règles et de vous faire découvrir de nouveaux jeux. Vous pouvez également apporter de quoi grignoter et un plat à partager pour passer une soirée dans une ambiance détendue et festive.

Dès la fermeture de la médiathèque, place aux jeux !

Le Grand méchant Lude est une association basée à Elven visant à développer le jeu dans le Morbihan et à créer du lien autour. Le vendredi 3 octobre, il s’installe au Triskell pour co-animer la soirée avec Gwénolé, Cécile et les bénévoles de la ludothèque… Venez nombreux : ambiance garantie !

Médiathèque – Espace culturel Le Triskell – Ploeren 3 rue des deux moulins ploeren Ploeren 56880 Morbihan Bretagne 0297401191 https://www.ploeren.bzh https://www.facebook.com/letriskell.ploeren/;https://www.instagram.com/letriskellploeren/ En voiture : par la voie-express, sortie 29-Ploeren. Au rond-point, direction « Ploeren centre » puis suivre « parking Triskell »

En bus : ligne 11 – arrêt Ploeren centre

