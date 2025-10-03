Soirée jeux Médiathèque L’Escale La Possonnière

Soirée jeux Médiathèque L’Escale La Possonnière vendredi 3 octobre 2025.

Soirée jeux Vendredi 3 octobre, 20h30 Médiathèque L’Escale Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T20:30:00 – 2025-10-03T21:30:00

Fin : 2025-10-03T20:30:00 – 2025-10-03T21:30:00

Soirée jeux animée par l’association Jeux et société, en partenariat avec Lalumé.

En famille ou entre amis, adulte ou enfant, venez découvrir une sélection de jeux !

Médiathèque L’Escale 10 rue de Landeronde 49170 LA POSSONNIERE La Possonnière 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.la-possonniere.fr/la-possonniere-au-quotidien/mediatheque/ https://www.facebook.com/mediatheque.lapossonniere/

Soirée jeux animée par l’association Jeux et société, en partenariat avec Lalumé.

Freepik