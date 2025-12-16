Soirée jeux Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-06 17:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

En partenariat avec la ludo-biblio Accoord BoissièreVenez tester notre sélection, et notamment celle du Prix Double 6 du Festival des Jeux de Saint-Herblain.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/