Soirée jeux Médiathèque Luce Courville Nantes
Soirée jeux Médiathèque Luce Courville Nantes vendredi 3 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-03 17:00 – 19:00
Gratuit : oui En famille
En partenariat avec la ludo-biblio Accoord BoissièreDécouvrez en famille les jeux coups de cœur des ludothécaires.
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/
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