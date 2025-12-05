Soirée jeux Médiathèque Luce Courville Nantes

Soirée jeux Vendredi 5 décembre, 17h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-05T17:00:00 – 2025-12-05T19:00:00

Fin : 2025-12-05T17:00:00 – 2025-12-05T19:00:00

En partenariat avec les centres socioculturels Accoord Boissière et Bout des Pavés

Venez en famille découvrir des jeux autour du polar.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

