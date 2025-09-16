Soirée Jeux Le Barabock Menglon

Soirée Jeux

Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16 18:00:00

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-09-16

Des cartes mais pas que ! Jeux et repas partagés dans la bonne humeur. Présence du camion pizza.

Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 87 72 contact@barabock.fr

English :

Not just cards! Games and meals shared in good spirits. The pizza truck will be there.

German :

Karten, aber nicht nur! Spiele und gemeinsame Mahlzeiten in guter Stimmung. Präsenz des Pizzawagens.

Italiano :

Non solo carte! Giochi e pasti condivisi in allegria. Sarà presente il camioncino della pizza.

Espanol :

¡No sólo cartas! Juegos y comidas compartidas con buen humor. El camión de la pizza estará allí.

L’événement Soirée Jeux Menglon a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme du Pays Diois