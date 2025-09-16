Soirée Jeux Le Barabock Menglon
Soirée Jeux Le Barabock Menglon mardi 16 septembre 2025.
Soirée Jeux
Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-16 18:00:00
fin : 2025-09-16
Date(s) :
2025-09-16
Des cartes mais pas que ! Jeux et repas partagés dans la bonne humeur. Présence du camion pizza.
Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 87 72 contact@barabock.fr
English :
Not just cards! Games and meals shared in good spirits. The pizza truck will be there.
German :
Karten, aber nicht nur! Spiele und gemeinsame Mahlzeiten in guter Stimmung. Präsenz des Pizzawagens.
Italiano :
Non solo carte! Giochi e pasti condivisi in allegria. Sarà presente il camioncino della pizza.
Espanol :
¡No sólo cartas! Juegos y comidas compartidas con buen humor. El camión de la pizza estará allí.
L’événement Soirée Jeux Menglon a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme du Pays Diois