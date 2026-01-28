Soirée jeux Médiathèque Intercommunale de Mirecourt Mirecourt

Soirée jeux

Médiathèque Intercommunale de Mirecourt 11 rue Vuillaume Mirecourt Vosges

Gratuit

Vendredi 2026-02-13 19:00:00

2026-02-13 22:30:00

2026-02-13

Soirée jeux.

Jeu d’ambiance, jeu de stratégie, jeu d’adresse, nouveautés… il y en a pour tous les goûts. N’hésitez pas à venir avec vos amis ou votre famille.

Sans inscription.Tout public

Médiathèque Intercommunale de Mirecourt 11 rue Vuillaume Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 36

English :

Games evening.

Mood games, strategy games, games of skill, new releases… there’s something for everyone. Bring your friends and family.

No registration required.

