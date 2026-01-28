Soirée jeux Médiathèque Intercommunale de Mirecourt Mirecourt
Soirée jeux
Médiathèque Intercommunale de Mirecourt 11 rue Vuillaume Mirecourt Vosges
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13 22:30:00
Soirée jeux.
Jeu d’ambiance, jeu de stratégie, jeu d’adresse, nouveautés… il y en a pour tous les goûts. N’hésitez pas à venir avec vos amis ou votre famille.
Sans inscription.Tout public
Médiathèque Intercommunale de Mirecourt 11 rue Vuillaume Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 40
Games evening.
Mood games, strategy games, games of skill, new releases… there’s something for everyone. Bring your friends and family.
No registration required.
L’événement Soirée jeux Mirecourt a été mis à jour le 2026-01-28 par OT MIRECOURT