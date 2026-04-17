Soirée jeux Médiathèque Intercommunale Mirecourt
Soirée jeux Médiathèque Intercommunale Mirecourt vendredi 17 avril 2026.
Soirée jeux
Médiathèque Intercommunale 11 rue Vuillaume Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Soirée jeux.
Jeu d’ambiance, jeu de stratégie, jeu d’adresse, nouveautés. Il y en a pour tous les goûts.
N’hésitez pas à venir avec vos amis ou votre famille.
Ados-Adultes à partir de 12 ans.
Entrée gratuite.
Renseignement à la médiathèque.Tout public
0 .
Médiathèque Intercommunale 11 rue Vuillaume Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 40 mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr
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English :
Games evening.
Mood games, strategy games, games of skill, novelties. Something for everyone.
Bring your friends and family.
Teens-Adults aged 12 and over.
Free admission.
Information at the media library.
L’événement Soirée jeux Mirecourt a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MIRECOURT