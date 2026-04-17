Soirée jeux Médiathèque Intercommunale Mirecourt

Soirée jeux

Médiathèque Intercommunale 11 rue Vuillaume Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Soirée jeux.

Jeu d’ambiance, jeu de stratégie, jeu d’adresse, nouveautés. Il y en a pour tous les goûts.

N’hésitez pas à venir avec vos amis ou votre famille.

Ados-Adultes à partir de 12 ans.

Entrée gratuite.

Renseignement à la médiathèque.Tout public

0 .

Médiathèque Intercommunale 11 rue Vuillaume Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 40 mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr

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English :

Games evening.

Mood games, strategy games, games of skill, novelties. Something for everyone.

Bring your friends and family.

Teens-Adults aged 12 and over.

Free admission.

Information at the media library.

L’événement Soirée jeux Mirecourt a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MIRECOURT