Soirée jeux Place des Arcades Monflanquin

Soirée jeux

Place des Arcades MJC Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Retrouvez des jeux corporels, jeux de société …

Avec Martine et Adèle.

Retrouvez des jeux corporels, jeux de société …

Avec Martine et Adèle. .

Place des Arcades MJC Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 12 97 75 mjcmonflanquin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux

Play body games, board games?

With Martine and Adèle.

L’événement Soirée jeux Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Coeur de Bastides