Soirée jeux Place des Arcades Monflanquin
Soirée jeux Place des Arcades Monflanquin mardi 7 avril 2026.
Soirée jeux
Place des Arcades MJC Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Retrouvez des jeux corporels, jeux de société …
Avec Martine et Adèle.
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Avec Martine et Adèle. .
Place des Arcades MJC Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 12 97 75 mjcmonflanquin@gmail.com
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English : Soirée jeux
Play body games, board games?
With Martine and Adèle.
L’événement Soirée jeux Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Coeur de Bastides
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