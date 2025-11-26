Soirée jeux Montmorillon
Soirée jeux Montmorillon jeudi 18 décembre 2025.
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Le café-jeux vous propose une soirée jeux de société. Que vous soyez seul(e), en famille ou entre amis venez partager un moment convivial autour du jeu.
Gratuit .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
