Soirée jeux Montmorillon

Soirée jeux

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Début : 2025-12-18

Le café-jeux vous propose une soirée jeux de société. Que vous soyez seul(e), en famille ou entre amis venez partager un moment convivial autour du jeu.

