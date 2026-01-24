Soirée jeux Montmorillon

Soirée jeux

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

2026-02-17

2026-02-17

2026-02-17

Venez profiter d’un moment de convivialité pour jouer en famille ou entre amis !

Jeux de cartes, de plateaux, d’ambiance ou de rôles… 240 jeux de société sont à votre disposition pour une soirée jeux accompagnée de petits gâteaux.

Tous publics Entrée libre .

