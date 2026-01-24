Soirée jeux Montmorillon
Soirée jeux Montmorillon mardi 17 février 2026.
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Venez profiter d’un moment de convivialité pour jouer en famille ou entre amis !
Jeux de cartes, de plateaux, d’ambiance ou de rôles… 240 jeux de société sont à votre disposition pour une soirée jeux accompagnée de petits gâteaux.
Tous publics Entrée libre .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
