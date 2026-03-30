Soirée jeux Montmorillon
Soirée jeux Montmorillon vendredi 10 avril 2026.
Soirée jeux
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Juan Carlos et Nicolas de l’association Zeplindejeux vous propose un moment de convivialité pour jouer en famille ou entre amis autour de jeux de cartes, de plateaux, d’ambiance ou de rôle.
Tous publics Entrée libre. .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
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English : Soirée jeux
L’événement Soirée jeux Montmorillon a été mis à jour le 2026-03-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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