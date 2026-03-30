Soirée jeux

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Juan Carlos et Nicolas de l’association Zeplindejeux vous propose un moment de convivialité pour jouer en famille ou entre amis autour de jeux de cartes, de plateaux, d’ambiance ou de rôle.

Tous publics Entrée libre. .

9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Montmorillon a été mis à jour le 2026-03-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne