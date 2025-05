Soirée jeux – Salle polyvalente Maison des Associations Mours-Saint-Eusèbe, 23 mai 2025 20:00, Mours-Saint-Eusèbe.

Drôme

Soirée jeux Salle polyvalente Maison des Associations Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 20:00:00

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Profitez d’une soirée jeux organisée par l’association Eclats d’Lire ! Venez nombreux !

Salle polyvalente Maison des Associations Place de l’Europe

Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 81 37 43 eclatsdelire26@gmail.com

English :

Enjoy an evening of games organized by the Eclats d’Lire association! Come one, come all!

German :

Genießen Sie einen Spieleabend, der von der Vereinigung Eclats d’Lire organisiert wird! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Godetevi una serata di giochi organizzata dall’associazione Eclats d’Lire! Non dimenticate di venire con noi!

Espanol :

Disfrute de una tarde de juegos organizada por la asociación Eclats d’Lire ¡No te olvides de venir!

L’événement Soirée jeux Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2025-05-17 par Valence Romans Tourisme