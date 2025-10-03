Soirée Jeux : Murder Party « Un accueil meurtrier » Médiathèque de Berre L’Etang Berre-l’Étang

Soirée Jeux : Murder Party « Un accueil meurtrier » Vendredi 3 octobre, 18h00 Médiathèque de Berre L’Etang Bouches-du-Rhône

A partir de 12 ans

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T20:30:00

Murder Party Un accueil meurtrier, et autres jeux énigmes

Proposé par Alexandre Cacciaguerra et l’équipe de la médiathèque

Vous rêvez de vous retrouver dans le rôle d’un détective privé. Plongez au cœur d’une intrigue, où vous devrez ensemble faire preuve d’observation, de communication et de déduction. Un jeu créé par Alexandre Cacciaguerra, service civique à la médiathèque.

Vendredi 3 octobre 2025 18h à 20h30 – Inscriptions obligatoires, places limitées.

Médiathèque de Berre L’Etang 2 rue Lafayette13130 Berre L’etang Berre-l’Étang 13130 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 74 93 85 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.berreletang.fr/rendez-vous/agenda/566-soiree-jeux-murder-party#date-1625 »}]

@Alexandre Cacciaguerra