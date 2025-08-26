Soirée jeux musicaux Disney salle laloubère Saint-Sever

Soirée jeux musicaux Disney salle laloubère Saint-Sever vendredi 20 mars 2026.

Soirée jeux musicaux Disney

salle laloubère Impasse Marc Antoine Saint-Sever Landes

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Entrez dans l’univers féérique de Disney en vous plongeant dans une soirée jeux de société spéciale Disney !!

Tout public dès 8 ans / Sur inscription.

salle laloubère Impasse Marc Antoine Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 13 10 45 kludocadetsclub@gmail.com

English : Soirée jeux musicaux Disney

Enter the magical world of Disney with a special Disney board game evening!

All ages 8 and up / Registration required.

German : Soirée jeux musicaux Disney

Tauchen Sie ein in die märchenhafte Welt von Disney und erleben Sie einen speziellen Disney-Brettspielabend!

Für alle ab 8 Jahren / Auf Anmeldung.

Italiano :

Entrate nel magico mondo Disney con una serata speciale dedicata ai giochi da tavolo Disney!

Aperto a tutti a partire dagli 8 anni / Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Soirée jeux musicaux Disney

¡Entra en el mágico mundo de Disney con una tarde especial de juegos de mesa Disney!

Abierto a mayores de 8 años / Inscripción obligatoria.

