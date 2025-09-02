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SOIRÉE JEUX DE CARTES Nasbinals

SOIRÉE JEUX DE CARTES Nasbinals mardi 3 mars 2026.

Adresse : D987

Ville : 48260 Nasbinals

Département : Lozère

Début : mardi 3 mars 2026

Fin : mardi 3 mars 2026

Tarif : Gratuit Adulte

SOIRÉE JEUX DE CARTES

D987 Nasbinals Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07

Date(s) :
2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28

Soirée jeux, ouverte à tous. Rendez-vous à 20h30 à la Maison Charrier.   .

D987 Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 6 47 63 11 83 

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English :

L’événement SOIRÉE JEUX DE CARTES Nasbinals a été mis à jour le 2026-03-26 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien

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