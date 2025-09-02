SOIRÉE JEUX DE CARTES Nasbinals
SOIRÉE JEUX DE CARTES Nasbinals mardi 3 mars 2026.
SOIRÉE JEUX DE CARTES
D987 Nasbinals Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28
Soirée jeux, ouverte à tous. Rendez-vous à 20h30 à la Maison Charrier. .
D987 Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 6 47 63 11 83
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English :
L’événement SOIRÉE JEUX DE CARTES Nasbinals a été mis à jour le 2026-03-26 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
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