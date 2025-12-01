Soirée Jeux Nature avec la LPO chez Archijeux Archijeux Crest
Soirée Jeux Nature avec la LPO chez Archijeux Archijeux Crest vendredi 12 décembre 2025.
Archijeux 10 rue archinard Crest Drôme
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
2025-12-12
Soirée jeux nature Bird-test & Wingspan … et d’autres jeux à découvrir !
Archijeux 10 rue archinard Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 65 09 association@archijeux.org
English :
Nature games evening: Bird-test & Wingspan … and other games to discover!
