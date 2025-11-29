Soirée jeux Bar l’Annexe Navarrenx

Soirée jeux

Bar l’Annexe 16 place du foirail Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

La ludothèque s’exporte pour une soirée Bar & jeux. Une belle occasion de tester, découvrir, se retrouver et jouer ! Pourquoi réserver sa table par SMS ? Tout simplement pour être sûrs d’avoir de la place et de quoi grignoter ..

Des jeux très différents avec des mécaniques ludiques et des illustrations incroyables. Il y en aura pour tous les goûts. Pas de panique pour les règles du jeu une ludothécaire sera là pour vous accompagner. Pour les 16 ans et plus .

Bar l’Annexe 16 place du foirail Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 42 25 07

