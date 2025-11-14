Soirée jeux

Neuvy-Deux-Clochers Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 18:00:00

fin : 2025-11-14 21:30:00

Date(s) :

2025-11-14

La médiathèque vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe du plaisir de jouer et du partage !

Au programme jeux de société et grands jeux en bois pour s’amuser tous ensemble, petits et grands confondus.

Venez jouer, rire et passer un super moment en toute convivialité !

Et pour rendre la soirée encore plus gourmande, n’hésitez pas à apporter quelque chose à grignoter ou à partager. .

Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 01 21 bibli.neuvydeuxclochers@orange.fr

English :

The multimedia library invites you to an evening of fun and sharing!

On the program: board games and large wooden games for all to enjoy together, young and old alike.

German :

Die Mediathek lädt Sie zu einem Abend ein, der ganz im Zeichen der Freude am Spielen und des Teilens steht!

Auf dem Programm stehen Gesellschaftsspiele und große Holzspiele, um sich gemeinsam zu amüsieren, egal ob Groß oder Klein.

Italiano :

La biblioteca multimediale vi invita a una serata di divertimento e condivisione!

In programma: giochi da tavolo e grandi giochi in legno per divertirsi tutti insieme, grandi e piccini.

Espanol :

La biblioteca multimedia le invita a una tarde de diversión y convivencia

En el programa: juegos de mesa y grandes juegos de madera para disfrutar todos juntos, grandes y pequeños.

L’événement Soirée jeux Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2025-11-09 par OT BOURGES