SOIREE JEUX NISTOS Nistos

SOIREE JEUX NISTOS Nistos vendredi 17 octobre 2025.

SOIREE JEUX

NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Entre amis ou famille, toujours sympa de se retrouver autour d’un jeu !

Vous pourrez aussi vous régalez avec les lasagnes légumes ou viande

Pyrénées Andes c’est un lieu de vie! Un café convivial où se retrouver autour d’un verre, partager une planche, craquer pour une gourmandise, acheter de produits locaux, discuter entre proches, trouver un bon livre ou regarder des matchs! .

NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25

English :

With friends or family, it’s always fun to get together for a game!

You can also enjoy our vegetable or meat lasagne

German :

Mit Freunden oder der Familie es ist immer schön, sich um ein Spiel zu versammeln!

Sie können sich auch an der Gemüse- oder Fleischlasagne erfreuen

Italiano :

Con gli amici o la famiglia, è sempre bello riunirsi per giocare!

Potete anche gustare le nostre lasagne di verdure o di carne

Espanol :

Con amigos o en familia, ¡siempre es estupendo reunirse para jugar una partida!

También puedes disfrutar de nuestra lasaña de verduras o carne

L’événement SOIREE JEUX Nistos a été mis à jour le 2025-10-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65