Soirée jeux O’Jouvence Brasserie O’Jouvence Deux Rivières

Soirée jeux O’Jouvence
Brasserie O’Jouvence 32, rue d’Orléans Deux Rivières Yonne
Gratuit
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2026-03-07 19:00:00
Rendez-vous à la brasserie O’Jouvence de Cravant pour une soirée jeux ouverte à tous ! .
Brasserie O’Jouvence 32, rue d’Orléans Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 40 54 97
