Soiree jeux organisée par l’Arbre Vert Salle municipale Étaules

Soiree jeux organisée par l’Arbre Vert

Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules Charente-Maritime

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Soirée jeux tous publics, petits et grands, venez vous amuser autour des jeux jeux de sociétés classiques, jeux dynamiques, jeux de patience…Une soirée conviviale et ludique à partager dans la bonne humeur !

Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 37 92 92 larbrevertnordsud@free.fr

English :

Come and enjoy an evening of games for all, young and old alike: classic board games, dynamic games, games of patience… A friendly, fun evening to share in good spirits!

German :

Spieleabend für alle Altersgruppen, ob groß oder klein, kommen Sie und amüsieren Sie sich bei Spielen: klassische Gesellschaftsspiele, dynamische Spiele, Geduldsspiele… Ein geselliger und spielerischer Abend, den man in guter Stimmung teilen kann!

Italiano :

Venite a godervi una serata di giochi e divertimento per tutte le età: classici giochi da tavolo, giochi dinamici, giochi di pazienza… Una serata amichevole da condividere in allegria!

Espanol :

Ven a disfrutar de una tarde de diversión y juegos para todas las edades: juegos de mesa clásicos, juegos dinámicos, juegos de paciencia… ¡Una agradable velada de diversión para compartir con buen humor!

L’événement Soiree jeux organisée par l’Arbre Vert Étaules a été mis à jour le 2025-10-09 par Mairie d’Etaules