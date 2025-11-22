Soiree jeux organisée par l’Arbre Vert Salle municipale Étaules
Soiree jeux organisée par l’Arbre Vert Salle municipale Étaules samedi 22 novembre 2025.
Soiree jeux organisée par l’Arbre Vert
Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Soirée jeux tous publics, petits et grands, venez vous amuser autour des jeux jeux de sociétés classiques, jeux dynamiques, jeux de patience…Une soirée conviviale et ludique à partager dans la bonne humeur !
.
Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 37 92 92 larbrevertnordsud@free.fr
English :
Come and enjoy an evening of games for all, young and old alike: classic board games, dynamic games, games of patience… A friendly, fun evening to share in good spirits!
German :
Spieleabend für alle Altersgruppen, ob groß oder klein, kommen Sie und amüsieren Sie sich bei Spielen: klassische Gesellschaftsspiele, dynamische Spiele, Geduldsspiele… Ein geselliger und spielerischer Abend, den man in guter Stimmung teilen kann!
Italiano :
Venite a godervi una serata di giochi e divertimento per tutte le età: classici giochi da tavolo, giochi dinamici, giochi di pazienza… Una serata amichevole da condividere in allegria!
Espanol :
Ven a disfrutar de una tarde de diversión y juegos para todas las edades: juegos de mesa clásicos, juegos dinámicos, juegos de paciencia… ¡Una agradable velada de diversión para compartir con buen humor!
L’événement Soiree jeux organisée par l’Arbre Vert Étaules a été mis à jour le 2025-10-09 par Mairie d’Etaules