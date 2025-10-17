Soirée jeux Centre socioculturel Orthez

Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

En partenariat avec le Cybercentre.

Débutants ou experts, seul ou accompagné, en famille ou entre amis, venez partager un moment de plaisir autour de la multitude de jeux de société, d’adresse et de rôle mis à votre disposition. Uno, Loup Garou, Skyjo ou encore Time’s Up, vous aurez l’embarras du choix !

Vous souhaitez nous en faire découvrir ? N’hésitez pas à amener les vôtres !

20h Repas partagé façon auberge espagnole. .

Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 35 78 contact@csc-orthez.fr

