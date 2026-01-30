Soirée jeux Centre socioculturel Orthez

Soirée jeux

Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Débutants ou experts, seul ou accompagné, en famille ou entre amis, venez partager un moment de plaisir autour de la multitude de jeux mis à votre disposition ! Nous conclurons la soirée sur les rythmes entrainant d’un Just Dance !

20h Repas façon Auberge Espagnol , chaque participant apporte un repas salé ou sucré à partager. .

Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 35 78 contact@csc-orthez.fr

L’événement Soirée jeux Orthez a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Coeur de Béarn