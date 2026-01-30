Soirée jeux Centre socioculturel Orthez
Soirée jeux Centre socioculturel Orthez vendredi 6 février 2026.
Soirée jeux
Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Débutants ou experts, seul ou accompagné, en famille ou entre amis, venez partager un moment de plaisir autour de la multitude de jeux mis à votre disposition ! Nous conclurons la soirée sur les rythmes entrainant d’un Just Dance !
20h Repas façon Auberge Espagnol , chaque participant apporte un repas salé ou sucré à partager. .
Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 35 78 contact@csc-orthez.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux
L’événement Soirée jeux Orthez a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Coeur de Béarn