Soirée Jeux Salle Gascoin Orthez

Soirée Jeux

Salle Gascoin Rue Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Jeux de société sur le thème manga et pop culture ! Venez costumé ou non, en famille ou entre amis pour un moment ludique et convivial. .

Salle Gascoin Rue Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 22 65 96 ludorthez.asso@gmail.com

L’événement Soirée Jeux Orthez a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Coeur de Béarn