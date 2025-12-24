Soirée jeux…ou soirée bistrot, Café Léon Saint-Léon-sur-Vézère

Soirée jeux…ou soirée bistrot

Café Léon 51B Le Bourg Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Bienvenue à tous les joueurs de plateau, toi qui as juste envie de boire un verre en bonne compagnie, toi qui voudrait défaire la solitude ou refaire le monde…Ce soir, on est juste…le café du coin ! On démarre par un moment de partage avec une auberge espagnole.

Bienvenue à tous joueurs de jeux de plateau, curieux, ou simplement venus boire un verre en bonne compagnie.

Que vous ayez envie de rompre la solitude ou de refaire le monde, vous êtes au bon endroit.

Ce soir, le Café Léon devient simplement… le café du coin, chaleureux et ouvert.

On commence par un moment de partage avec une auberge espagnole. .

Café Léon 51B Le Bourg Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 93 22 56 resas@cafeleon224.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux…ou soirée bistrot

Welcome to all: board players, you who just fancy a drink in good company, you who’d like to undo loneliness or remake the world…Tonight, we’re just…the local café! We’re kicking things off with a Spanish inn.

L’événement Soirée jeux…ou soirée bistrot Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2025-12-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère