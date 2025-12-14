Soirée jeux, papotage et tricotage Salle des associations Saint-Bonnet-Briance
Soirée jeux, papotage et tricotage Salle des associations Saint-Bonnet-Briance mardi 27 janvier 2026.
Soirée jeux, papotage et tricotage
Salle des associations 107 Route de Glanges Saint-Bonnet-Briance Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-27
fin : 2026-01-27
2026-01-27 2026-02-27 2026-03-27
Pour que l’hiver passe plus vite, venez participer à nos soirées jeux, tricotage, papotage le dernier vendredi du mois de janvier à mars à partir de 19h30 salle des associations.
Amenez vos jeux, tricots pour nous les faire découvrir et participer, les pâtisseries sont aussi les bienvenues ! .
Salle des associations 107 Route de Glanges Saint-Bonnet-Briance 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 44 34 69 lecabasdesaintbonnet@gmail.com
