Soirée jeux Pey 17 octobre 2025 20:00

Landes

Soirée jeux Médiathèque de Pey Pey Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17 23:00:00

2025-10-17

En famille ou entre amis, c’est à vous de jouer ! Avec la ludothèque du Pays d’Orthe et Arrigans

Tout public, sur réservation

Médiathèque de Pey

Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 77 33 mediathequedepey@wanadoo.fr

English : Soirée jeux

With family or friends, it’s your turn to play! With the Pays d’Orthe and Arrigans toy library

All ages, by reservation

German : Soirée jeux

Ob mit der Familie oder mit Freunden, es liegt an Ihnen zu spielen! Mit der Ludothek des Pays d?Orthe et Arrigans

Für alle Altersgruppen, mit Reservierung

Italiano :

In famiglia o con gli amici, tocca a voi giocare! Con la ludoteca del Pays d’Orthe e di Arrigans

Aperto a tutti, su prenotazione

Espanol : Soirée jeux

En familia o con amigos, ¡te toca jugar! Con la ludoteca de Pays d’Orthe y Arrigans

Abierto a todos, previa reserva

