Soirée jeux PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

PIERREFITTE-NESTALAS Bibliothèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19 21:00:00
2025-12-19
18h à 21h Bibliothèque de Pierrefitte-Nestalas.
Animation gratuite et sans inscription.
Public tous les âges, familial et entre amis.
PIERREFITTE-NESTALAS Bibliothèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 75 46 bibliopierrefittenestalas@gmail.com
English :
6-9pm: Pierrefitte-Nestalas library.
Free, no-registration event.
Public: all ages, families and friends.
German :
18:00 bis 21:00 Uhr: Bibliothek in Pierrefitte-Nestalas.
Animation kostenlos und ohne Anmeldung.
Publikum: Alle Altersgruppen, Familien und Freunde.
Italiano :
18.00-9.00: Biblioteca Pierrefitte-Nestalas.
Evento gratuito, senza obbligo di registrazione.
Pubblico: tutte le età, famiglie e amici.
Espanol :
18.00-21.00 h: Biblioteca Pierrefitte-Nestalas.
Evento gratuito, no es necesario inscribirse.
Público: todas las edades, familias y amigos.
