Soirée Jeux PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Soirée Jeux

PIERREFITTE-NESTALAS Bibliothèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27 21:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Maintenant dans ses nouveaux locaux la bibliothèque de Pierrefitte-Nestalas est heureuse de vous annoncer qu’elle a fait plus de place à ses jeux de société en aménageant un coin de jeu à l’étage pour développer le côté Ludo-médiathèque !

Pour l’occasion, nous lançons un nouveau rendez-vous mensuel, la soirée jeux ! Tous les derniers vendredis du mois, venez partager un temps de jeu en famille ou entre amis de 18h à 21h à la bibliothèque !

L’animation est gratuite, sans inscription et tous les âges sont les bienvenus !

Venez nombreux.se.s !

.

PIERREFITTE-NESTALAS Bibliothèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 53 52 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Now in its new premises, the Pierrefitte-Nestalas library is delighted to announce that it has made more room for its board games by creating a games corner upstairs to develop the Ludo-médiathèque side of things!

To mark the occasion, we’re launching a new monthly rendez-vous: game night! Every last Friday of the month, come and play with family and friends from 6pm to 9pm at the library!

It’s free, there’s no registration required, and all ages are welcome!

Come one, come all!

L’événement Soirée Jeux Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-01-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65