Soirée jeux Pindères
Soirée jeux Pindères vendredi 26 septembre 2025.
Soirée jeux
Comptoir des Lugues Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Venez jouer et boire en bonne compagnie.
Pour tous les goûts et tous les âges. .
Comptoir des Lugues Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com
English : Soirée jeux
German : Soirée jeux
Italiano :
Espanol : Soirée jeux
L’événement Soirée jeux Pindères a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Coteaux et Landes de Gascogne