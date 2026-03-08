Soirée jeux Pindères
Soirée jeux Pindères vendredi 13 mars 2026.
Soirée jeux
Comptoir des Lugues Pindères Lot-et-Garonne
Gratuit
2026-03-13
Venez jouer et boire un verre en bonne compagnie.
Pour tous les goûts et tous les âges. .
Comptoir des Lugues Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com
English : Soirée jeux
