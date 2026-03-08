Soirée jeux Pindères

Soirée jeux

Comptoir des Lugues Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Venez jouer et boire un verre en bonne compagnie.

Pour tous les goûts et tous les âges. .

Comptoir des Lugues Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com

