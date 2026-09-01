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Soirée jeux Comptoir des Lugues Pindères

vendredi 18 septembre 2026 · Comptoir des Lugues · Pindères

Soirée jeux Comptoir des Lugues Pindères

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Comptoir des Lugues
Adresse
165 chemin de l'école
Ville
47700 Pindères
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Pindères

Soirée jeux

Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:00:00
fin : 2026-09-18 21:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Soirée jeux
Venez jouer et boire en bonne compagnie.
Pour tous les goûts et tous les âges.
Soirée jeux
Venez jouer et boire en bonne compagnie.
Pour tous les goûts et tous les âges.   .

Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13  associationdeslugues@gmail.com

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English : Soirée jeux

Games evening
Come and play and drink in good company.
For all tastes and ages.

L’événement Soirée jeux Pindères a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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