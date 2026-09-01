Soirée jeux Comptoir des Lugues Pindères
vendredi 18 septembre 2026 · Comptoir des Lugues · Pindères
Informations pratiques
Pindères
Soirée jeux
Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:00:00
fin : 2026-09-18 21:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Soirée jeux
Venez jouer et boire en bonne compagnie.
Pour tous les goûts et tous les âges.
Soirée jeux
Venez jouer et boire en bonne compagnie.
Pour tous les goûts et tous les âges. .
Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com
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English : Soirée jeux
Games evening
Come and play and drink in good company.
For all tastes and ages.
L’événement Soirée jeux Pindères a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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