Soirée jeux Comptoir des Lugues Pindères

Informations pratiques

Pindères

Soirée jeux

Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 17:00:00

fin : 2026-09-25 21:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Soirée jeux

Venez jouer et boire en bonne compagnie.

Pour tous les goûts et tous les âges.

Soirée jeux

Venez jouer et boire en bonne compagnie.

Pour tous les goûts et tous les âges. .

Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com

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English : Soirée jeux

Games evening

Come and play and drink in good company.

For all tastes and ages.

L’événement Soirée jeux Pindères a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne