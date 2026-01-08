Soirée jeux pizza Café cantine Villeneuve-sur-Lot

Soirée jeux pizza

Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Partagez avec nous une soirée conviviale autour des jeux et des pizzas, animé par La Meeplerie.

Sur réservation.

Partagez avec nous une soirée conviviale autour des jeux et des pizzas, animé par La Meeplerie.

Sur réservation. .

Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux pizza

Join us for a convivial evening of games and pizza, hosted by La Meeplerie.

Reservations required.

L’événement Soirée jeux pizza Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Villeneuve Vallée du Lot